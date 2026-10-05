Ученый Бейкер объяснил, что стресс и тревожность мешают отказаться от сахара

Повышенный уровень стресса и тревожности осложняет отказ от сахара. Об этом исследователь Оклендского технологического университета Римке Бейкер рассказала в интервью РИА Новости .
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