Бесплатные курсы для беременных предложили создать на "Госуслугах"

В специальном разделе могут быть видеолекции, спортивные занятия, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое Депутат Госдумы Ольга Занко предложила запустить на "Госуслугах" бесплатные курсы для беременных женщин, потому что сейчас многим будущим мамам такие тренинги недоступны из-за цены, пишет "Парламентская газета".