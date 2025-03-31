Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Сумской областях Украины

В Днепропетровской и Сумской областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Официальный ресурс по оповещению населения подтвердил активацию сирен, что свидетельствует о потенциальной угрозе в этих регионах.
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