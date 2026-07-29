Есть особая категория людей, которые искренне верят, что закон — это такая тонкая паутинка, которую можно разорвать одним резким движением, если ты достаточно нагл и чувствуешь за спиной поддержку диаспоры или корпоративного безразличия.
Прощай, Бахром! Мигранта, выгнавшего из такси ветерана-инвалида, депортировали из России
Комментарии
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Александр Симаков
В нынешние времена метить рожу каленым железом не обязательно - все "метки" хранятся в базе данных МВД. 😀
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1 м.
Александр Симаков
Кроме "Запрета" на въезд в Россию есть ещё "Разрешение" на въезд в Россию. Прочтите мой комментарий выше.
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Крайне редкий случай , просто стечение обстоятельств , что среагировали люди из правоохранительной системы.Это оченьбольшая редкость. Сколько подобныххамских случаев со стороны мастурбеков ,остаётся в тени.
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1 м.
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