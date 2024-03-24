Путин в интервью Андрею Кондрашову назвал огромной трагедией бомбёжку Югославии 25 лет назад, подчеркнув: то, что сделал Запад, недопустимо, по сути, они начали войну в Европе.
Путин назвал дату начала войны в Европе
Комментарии
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Валерия Микульская
Они начали не просто войну, а истребление целых народов. Поэтому Англия и США вцепились в Украину. Никчемный английский король, никакой пользы от него, только одни беды будет нести другим странам.
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12 час.
лл
лина любимцева
Наглосаксы и американцы - одинаковые выродки.
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8 час.
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