Автобус въехал в группу школьников и родителей: 11 погибших

Жуткая трагедия произошла у одной из школ на востоке Китая, где Автобус врезался в учеников и их родителей, В результате страшного происшествия более десяти человек погибли и 13 получили ранения, сообщает полиция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии