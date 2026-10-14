Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов

Комплексное благоустройство шоссе Энтузиастов в Москве завершили. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
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