Кабачки с рисом на зиму

Ароматная, вкусная, сытная заготовка - салат, закуска и второе в одной банке. Если вы любите сезонные овощи, но не хотите покупать дорогие зимой, а потом долго стоять у плиты, то кабачки с рисом выручат вас: просто открываете банку и при желании разогреваете содержимое, хотя блюдо вкусное и в холодном виде.