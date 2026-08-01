Кабачки с рисом на зиму

Ароматная, вкусная, сытная заготовка - салат, закуска и второе в одной банке. Если вы любите сезонные овощи, но не хотите покупать дорогие зимой, а потом долго стоять у плиты, то кабачки с рисом выручат вас: просто открываете банку и при желании разогреваете содержимое, хотя блюдо вкусное и в холодном виде.
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