«А зори здесь тихие…»: что на самом деле случилось с прототипами повести

В жизни, все, кроме командира, погибли, как и в повести и фильме Станислава Ростоцкого. Командиром у прототипов героинь оказался не старшина, а павшие бойцы в неравном сражении оказались представителями противоположного пола.
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