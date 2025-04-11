9 уникальных стилей для создания изображений в ChatGPT

Подборка стилей для генерации изображений в ChatGPT: примеры и промпты. После недавних обновлений ChatGPT в области генерации изображений интернет буквально захлебнулся волной картинок, вдохновленных японскими анимационными шедеврами от Studio Ghibli.
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