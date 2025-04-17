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Эмпатия эмпатии рознь: почему чужое сочувствие вызывает обиду и злость

Эмпатия эмпатии рознь: почему чужое сочувствие вызывает обиду и злость

Очень важно распознавать, какой вид эмпатии, как со-чувствия и со-переживания, встретился вам на пути, чтобы не попасть на крючок когнитивной эмпатии человека с нарциссической адаптацией, которую он умеет и будет использовать как средство манипуляции.

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