Эмпатия эмпатии рознь: почему чужое сочувствие вызывает обиду и злость

Очень важно распознавать, какой вид эмпатии, как со-чувствия и со-переживания, встретился вам на пути, чтобы не попасть на крючок когнитивной эмпатии человека с нарциссической адаптацией, которую он умеет и будет использовать как средство манипуляции.
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