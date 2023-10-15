Отряд «Викинг» уничтожил дроном бойцов ВСУ на артемовском направлении

Бойцы отряда «Викинг» в ходе работы на артемовском направлении вычислили замаскированное подземное укрытие пехоты Вооруженных сил Украины, а затем уничтожили найденную украинскую позицию с помощью дрона-камикадзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии