У нас ЧП! Дарим 6 месяцев бесплатного обучения IT детям 7-17 лет. На первом занятии ребенок разработает свою собственную игру, страницу сайта или интерфейс и поймет, хочет ли изучать IT дальше! Кто знает, может ваш ребенок - гений IT, которого надо только чуть-чуть подтолкнуть к правильному пути? Забронировать место.