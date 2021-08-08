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  • aleks virt
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    Странные у Вас рассуждения, уважаемый Владимир Шалимов. Если вРоссии всё так плохо, то что Вы здесь делаете. 24 года ...СК предъявил Нава...
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Sohu: вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения ракет «Искандер» в Калининграде

Sohu: вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения ракет «Искандер» в Калининграде

Вся военная авиация Великобритании окажется под ударом в случае постоянного размещения российских ракет «Искандер» на территории Калининграда.

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