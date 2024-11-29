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Капитан застрявшего в Антарктиде лайнера не сообщил в посольство РФ о голодовке

Капитан застрявшего в Антарктиде лайнера не сообщил в посольство РФ о голодовке

Пассажирка застрявшего по пути в Антарктиду лайнера SH Diana Наталья Литвинова в пятницу, 29 ноября, рассказала «Известиям», что капитан судна не уведомил посольство РФ о голодающих в знак протеста на борту россиянах.

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