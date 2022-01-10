Бестемьянова: судьи не станут смотреть на ориентацию фигуриста ЛеДюка

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова отреагировала на тот факт, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.