Бербок заявила, что без западной поддержки Украине придет конец

Германия продолжит помогать Киеву, в том в военном отношении, столько времени, сколько будет продолжаться конфликт, поскольку без этой помощи Украины не будет, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
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