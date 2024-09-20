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Бербок заявила, что без западной поддержки Украине придет конец

Бербок заявила, что без западной поддержки Украине придет конец

Германия продолжит помогать Киеву, в том в военном отношении, столько времени, сколько будет продолжаться конфликт, поскольку без этой помощи Украины не будет, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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