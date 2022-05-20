Газета.ру

7 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Наконец-то Запад нашел не пуганного идиота готового снова потыкать палкой в берлогу Русского медведя.Западные страны д...
  • Михаил Новиков
    Брешут американские суки. Только они и дают указания хохлами.Пентагон: США не ...
  • Георгий Михалев
    На передовую ее, пусть освещает события с линии фронта. Если не захочет, то в кандалы и на каторгу. Нехрена потакать ...На главреда The N...

Глава МАГАТЭ Гросси выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх