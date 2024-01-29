В Госдуме рассказали о перспективах блокировки YouTube

https://viralife.ru/v-gosdume-rasskazali-o-perspektivah-blok.Госдума получает много обращений по теме закрытия видеосервиса YouTube, однако пока подобные меры не подготавливаются, заявил изданию «Подъем» зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов.
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