Что нельзя делать 30 сентября 2024 года, в День Веры, Надежды и Любови, который называют «Бабьими именинами» Елена ЧерненкоС наступлением золотой осени церковь отмечает печальный праздник — День памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.