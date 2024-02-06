В деле еще один фигурант: кто такая Суфьянова и как она помогала Блиновской все эти годы?

Елена Блиновская отныне имеет большие проблемы с законом из-за финансовых махинаций и неуплаты налогов государству на кругленькую сумму, но занималась ли она этим не совсем легальным бизнесом в одиночку или ей кто-то помогал? Этот вопрос неоднократно задавали ее поклонники и неравнодушные к делу и, кажется, у прессы нашелся ответ.