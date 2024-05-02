Asia Times, Гонконг, Россия стремительно продвигается к победе, и НАТО разворачивает войска

Любой военный наёмник или инструктор любой страны прибывший на украину рассматривается как легионер ВСУ и будет устраняться как и любой военный ВСУ .Всё остаётся об этом только объявить .

Ратник Ратник

Уничтожать их надо в США и Европе, пока они со своей территории никуда не перебрались. Вместе с заводами. которые делают ракеты. беспилотники, боеприпасы и технику для укропов. Я 12 лет отвоевал. На СВО не взяли из-за возраста. Но если понадобится, рука не дрогнет...