AT: НАТО направляет на Украину боевые части с целью предотвратить победу России Стивен Брайен (Stephen Bryen) НАТО начинает вводить на Украину боевые части.
Asia Times, Гонконг, Россия стремительно продвигается к победе, и НАТО разворачивает войска
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Андрей
пора расчехлять ТЯО.А то как бы не опоздать.
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19 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Любой военный наёмник или инструктор любой страны прибывший на украину рассматривается как легионер ВСУ и будет устраняться как и любой военный ВСУ .Всё остаётся об этом только объявить .
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17 час.
Ратник Ратник
Уничтожать их надо в США и Европе, пока они со своей территории никуда не перебрались. Вместе с заводами. которые делают ракеты. беспилотники, боеприпасы и технику для укропов. Я 12 лет отвоевал. На СВО не взяли из-за возраста. Но если понадобится, рука не дрогнет...
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17 час.
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