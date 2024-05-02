Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Asia Times, Гонконг, Россия стремительно продвигается к победе, и НАТО разворачивает войска

Asia Times, Гонконг, Россия стремительно продвигается к победе, и НАТО разворачивает войска

AT: НАТО направляет на Украину боевые части с целью предотвратить победу России Стивен Брайен (Stephen Bryen) НАТО начинает вводить на Украину боевые части.

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Комментарии
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Андрей
пора расчехлять ТЯО.А то как бы не опоздать.
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19 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Любой военный наёмник или инструктор любой страны прибывший на украину рассматривается как легионер ВСУ и будет устраняться как и любой военный ВСУ .Всё остаётся об этом только объявить .
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17 час.
Ратник Ратник
Уничтожать их надо в США и Европе, пока они со своей территории никуда не перебрались. Вместе с заводами. которые делают ракеты. беспилотники, боеприпасы и технику для укропов. Я 12 лет отвоевал. На СВО не взяли из-за возраста. Но если понадобится, рука не дрогнет...
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17 час.

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