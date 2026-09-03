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Крымская газета

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Крымчане завоевали золото и серебро на юниорском чемпионате мира по ММА в Абу-Даби

Крымчане завоевали золото и серебро на юниорском чемпионате мира по ММА в Абу-Даби

В Абу-Даби прошёл молодёжный чемпионат мира по ММА, в котором приняли участие более 1200 спортсменов из 63 стран.

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