А на Украине как раз начали строить завод "Байрактар" Загадки турецкого Султана продолжаются. С Эрдоганом все, как на волнах Черного моря во время шторма.
Путин отменил визит к Эрдогану
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NA
Natalya Andreeva
А мы что не знаем,,где хотят построить этот заводик!Ой..ой…Не тошните мне нервы!Кто-то из наших денежки свои что-ли пристроил туда!?!?
Ответить
4 час.
Ю
Юрий Зубрин
Думаю,что так оно и будет....
Ответить
3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
А зачем предупреждать? Мочить вместе с персоналом! Это реальные враги России
Ответить
2 час.
Свежие комментарии