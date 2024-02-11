Путин отменил визит к Эрдогану

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Комментарии
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NA
Natalya Andreeva
А мы что не знаем,,где хотят построить этот заводик!Ой..ой…Не тошните мне нервы!Кто-то из наших денежки свои что-ли пристроил туда!?!?
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4 час.
Ю
Юрий Зубрин
Думаю,что так оно и будет....
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3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
А зачем предупреждать? Мочить вместе с персоналом! Это реальные враги России
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2 час.

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