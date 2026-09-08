«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (II)

Фёдор КОЛОСКОВ Часть I В первой части данного материала, призванного рассмотреть, как в учебных пособиях стран Центральной Азии освещается совместное с Россией прошлое в составе Российской империи и Советского Союза, мы определились с общими тенденциями представления исторических событий в мире и регионе, а также рассмотрели, как освещаются указанные периоды в учебниках Таджикистана и Кыргызстана.