Ученые нашли самые опасные места в ванной, где живут неизвестные бактерии

С этих мест собрали 614 вирусов, 314 из которых встречались только в одном образце.Американские ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне определили, какие два места в ванной комнате являются одними из самых густонаселенных бактериями, многие из которых неизвестны науке.