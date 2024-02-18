Ленивые котлеты по-киевски – простой рецепт известной мясной закуски

Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 13,39 г 10,93 г 9,49 г 187 ккал Ленивые котлетки по-киевски — это очень простая мясная закуска, напоминающая по аромату, вкусовым качествам и внешнему виду знаменитое украинское блюдо из куриного филе.