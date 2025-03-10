Денис Батурин: Как же так?. Ведь Подоляк сказал, что извиняться его нелегитимному шефу не за что, «он был совершенно прав и по форме и по содержанию», «пытаясь донести до американских партнеров мысль

Как же так?Ведь Подоляк сказал, что извиняться его нелегитимному шефу не за что, «он был совершенно прав и по форме и по содержанию», «пытаясь донести до американских партнеров мысль о необходимости давления на Россию».
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