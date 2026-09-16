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SPLETNIK

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Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе запускает в VK видео лайфстайл-шоу "План Э"

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе запускает в VK видео лайфстайл-шоу "План Э"

26-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая ранее у себя в телеграм-канале анонсировала первый выпуск собственного шоу, запускает в VK видео лайфстайл-шоу "План Э".

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