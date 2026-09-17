"Росатом Арктика" завершил доставку 62 тыс. тонн топлива на Чукотку

На Чукотке завершена навигация 2026 года по доставке топлива. "Росатом Арктика" доставил свыше 62 тыс.
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