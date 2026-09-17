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Царьград

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"Росатом Арктика" завершил доставку 62 тыс. тонн топлива на Чукотку

"Росатом Арктика" завершил доставку 62 тыс. тонн топлива на Чукотку

На Чукотке завершена навигация 2026 года по доставке топлива. "Росатом Арктика" доставил свыше 62 тыс.

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