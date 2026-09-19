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Удар по Лондону и Европе? Трамп подписал закон о новых «адских» санкциях против России

Удар по Лондону и Европе? Трамп подписал закон о новых «адских» санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о возможном введении новых, так называемых «адских» санкций против России, которые подразумевают введение пошлин для товаров из нее до 500%.

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