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Царьград

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Киевстар и Starlink: Связь для Украины без электричества к 2025 году

Киевстар и Starlink: Связь для Украины без электричества к 2025 году

Киевстар подписал соглашение со Starlink для внедрения спутниковой связи в Украине. Проект "Direct to Cell" обеспечит стабильную мобильную связь даже без электричества.

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