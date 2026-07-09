Андрей Сантос прошел медосмотр для «МЮ». Хавбек завтра подпишет контракт до 2031-го и перейдет из «Челси» за 48+2 млн фунтов

Андрей Сантос прошел медосмотр для « Манчестер Юнайтед », сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Ожидается, что 22-летний полузащитник « Челси » в пятницу подпишет контракт с «МЮ» до 2031 года с возможностью продления.