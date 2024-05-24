Четыре человека были арестованы за хищение средств "Россетей"

В Москве мещанский суд арестовал четверых обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Это Алексей Лаптев, генеральный директор ООО "КМ Групп", Виктор Николаев, глава ХОЛДИНГА "РУСФАКТОР", Дилшад Тофик-Кызы Рзаева, первый заместитель генерального директора ООО "РСК", и Виталий Перебалин.