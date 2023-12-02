Двое детей пострадали в ДТП в городе Братске

Авария произошла вечером 1 декабря на улице Рябикова в Центральном жилом районе Братска. Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Короллы» при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с «Субару Импреза».
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