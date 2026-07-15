Дарение недвижимости: почему простая передача жилья близким превратилась в дорогое испытание

Помню времена, когда подарить квартиру или дом было проще, чем оформить загранпаспорт. Мы просто составляли договор на коленке, шли в регистрационную палату, и через пару недель собственность переходила к родному человеку.
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