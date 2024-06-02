Бывший губернатор ХМАО Комарова перейдет на работу в Совет Федерации

Она согласилась с предложением врио главы региона Кухарука решать проблемы Югры на федеральном уровнеБывшая глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации.
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