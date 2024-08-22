18 августа, в канун праздника Преображения, вблизи села Курейка Туруханского района Красноярского края при небольшом стечении народа был открыт первый в современной России официальный памятник генералиссимусу Иосифу Сталину.
«Время пришло. Сталин возвращается!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Тросницкий
Рановато... Сперва надо буржуев раскулачит, олигархов перестрелять или лес валить отправить (хоть какая польза...), Советскую власть вернуть, а тогда и Сталина возвращать...
Ответить
17 час.
Валерий Симоненко
Тааак... Ну, что, попы, кресты и молитвы ситуацию, оказывается, менять не могут. Путин тоже. А кто может?..... Значит СТАЛИНА надо! Хватились! Давно пора! Только, вот, где Его взять то?!
Ответить
5 час.
ВС
Валерий Симоненко
Не Советская власть Сталина создавала, а СТАЛИН создавал Советское Государство и Советскую же власть! Потому, был бы Сталин, а ВЛАСТЬ он создаст!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии