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«Время пришло. Сталин возвращается!»

«Время пришло. Сталин возвращается!»

18 августа, в канун праздника Преображения, вблизи села Курейка Туруханского района Красноярского края при небольшом стечении народа был открыт первый в современной России официальный памятник генералиссимусу Иосифу Сталину.

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Комментарии
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Борис Тросницкий
Рановато... Сперва надо буржуев раскулачит, олигархов перестрелять или лес валить отправить (хоть какая польза...), Советскую власть вернуть, а тогда и Сталина возвращать...
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17 час.
Валерий Симоненко
Тааак... Ну, что, попы, кресты и молитвы ситуацию, оказывается, менять не могут. Путин тоже. А кто может?..... Значит СТАЛИНА надо! Хватились! Давно пора! Только, вот, где Его взять то?!
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5 час.
ВС
Валерий Симоненко
Не Советская власть Сталина создавала, а СТАЛИН создавал Советское Государство и Советскую же власть! Потому, был бы Сталин, а ВЛАСТЬ он создаст!
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5 час.

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