«Время пришло. Сталин возвращается!»

Рановато... Сперва надо буржуев раскулачит, олигархов перестрелять или лес валить отправить (хоть какая польза...), Советскую власть вернуть, а тогда и Сталина возвращать...

Валерий Симоненко

Тааак... Ну, что, попы, кресты и молитвы ситуацию, оказывается, менять не могут. Путин тоже. А кто может?..... Значит СТАЛИНА надо! Хватились! Давно пора! Только, вот, где Его взять то?!