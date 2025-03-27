Путин отметил мощь, точность и скорость движения к цели ракет "Циркон"

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск", сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.