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Прав Патрушев, во всём прав

Прав Патрушев, во всём прав

Предупреждение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что западный военно-политический блок, ведя активную гибридную войну против России, одновременно готовится к прямому столкновению с Москвой, можно воспринять серьёзно.

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