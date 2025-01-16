Мелания Трамп обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за инаугурации

Мелания Трамп, бывшая и будущая первая леди Соединенных Штатов, обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за инаугурации Дональда Трампа - супруга 44-го президента США отказалась принимать участие в церемонии.
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