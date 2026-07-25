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Пятый канал

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Токаев назвал Россию великой страной

Токаев назвал Россию великой страной

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что считает Россию великим государством, а русский народ — великим народом.

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