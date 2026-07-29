Участник Олимпиады-2020 пропал без вести

В Сан-Паулу пропал без вести бразильский марафонец Даниэл Феррейра. Об этом сообщает TMC. По информации источника, 27-летний спортсмен, участвовавший в Олимпийских играх 2020 года, ушел из дома 19 июня и с тех пор не выходит на связь.