В Астрахани молодой водитель на BMW устроил массовую аварию с пострадавшими

ДТП, где пострадала женщина, случилось накануне вечером на улице Бэра. В 22:10, как сообщает астраханская полиция, 26-летний молодой человек за рулем «БМВ Х5» выехал на встречную полосу и врезался в «Лифан Солано» под управлением водителя 29-летнего водителя.