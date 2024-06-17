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Грузооборот российских морских портов за 5 месяцев сократился на 3

Грузооборот российских морских портов за 5 месяцев сократился на 3,4% Перегрузка СПГ увеличилась, в то время как перевалка нефти и нефтепродуктов сократилась.

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