Действующий лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в рамках грядущих мероприятий G20 планирует начать переговорный процесс с властями держав Европейского Союза для того, чтобы найти способы усилить киевский режим.
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