В Саратовской области возбудили дело о наезде катера на шестилетнюю девочку

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту наезда катера на шестилетнюю девочку. Инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
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