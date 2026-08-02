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В Саратовской области возбудили дело о наезде катера на шестилетнюю девочку

В Саратовской области возбудили дело о наезде катера на шестилетнюю девочку

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту наезда катера на шестилетнюю девочку. Инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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