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Автоэксперт назвала условия получения льготного автокредита

Автоэксперт назвала условия получения льготного автокредита

Льготный автокредит доступен семьям хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком. Об этом во вторник, 9 мая, рассказала агентству «Прайм» руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Бондарева.

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