Автоэксперт назвала условия получения льготного автокредита

Льготный автокредит доступен семьям хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком. Об этом во вторник, 9 мая, рассказала агентству «Прайм» руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Бондарева.