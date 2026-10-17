Жозе Моуринью, тренер «Реала», похвалил форварда Винисиуса Жуниора за жизнерадостность. Футболист пропустит матчи с «Севильей», «Барселоной», «Расингом» и «Валенсией» из-за дисквалификации после удаления в игре против «Вильярреала».
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