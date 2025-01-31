"Дайте мужу одеться": В Питере банда прописала 900 нелегалов и за это поплатились

Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург: бизнес на нелегалах или фиктивная регистрация в действии Поток нелегалов: как бизнес на бумаге стал золотой жилой В Петербурге сотрудники правоохранительных органов накрыли группу предприимчивых граждан, которые, как выяснилось, с 2023 года успешно превратили фиктивные документы в стабильный доход.